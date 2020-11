Covid: ricorso bar e ristoranti Francia contro chiusure

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - PARIGI, 14 NOV - Ristoranti e bar francesi hanno intenzione di ricorrere in tribunale contro la decisione del governo di chiudere i loro locali per il lockdown, secondo quanto annunciato oggi dall'Umih, il principale sindacato della categoria. Secondo il sindacato, il ricorso citerà la "violazione del principio di eguaglianza" e sarà pronto "entro il 20 novembre". Il primo ministro Jean Castex, nel suo discorso di giovedì, ha annunciato che dal 1 dicembre, fine del lockdown generale, soltanto i negozi considerati "non essenziali" potranno riaprire, ma non i bar e i ristoranti. (ANSA).