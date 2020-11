Covid: 33.979 positivi in 24 ore, 546 vittime

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 15 NOV - Sono 33.979 i positivi al coronavirus individuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Le vittime sono 546, salgono così a oltre 45 mila i morti di coronavirus in Italia, per la precisione 45.229. E' di 116 l'aumento dei pazienti ricoverati in terapia intensiva nelle ultime 24 ore in Italia. Il totale delle persone in rianimazione è ora di 3.422. I ricoveri nei reparti ordinari sono invece aumentati di 649 unità, portando il totale a 32.047. In Italia sono stati effettuati 195.275 tamponi per il coronavirus nelle ultime 24 ore, oltre 30 mila meno di ieri, con il consueto netto calo del weekend. Il rapporto tra positivi e test è del 17,4%, in aumento di oltre un punto percentuale rispetto a ieri. Sono oltre 700 mila gli attualmente positivi al coronavirus in Italia, con l'aumento di 24.055 unità nelle ultime 24 ore il totale è ora di 712.490. I guariti sono 420.810 (+9.376 in un giorno). In isolamento domiciliare ci sono ora 677.021 persone (+23.290 rispetto a ieri). Il totale dei casi - compresi guariti e vittime - è ora di 1.178.529. Le vittime sono 45.229. In Lombardia 8.060 tamponi positivi in un giorno, in Campania 3.771, in Piemonte 3.682, in Emilia Romagna 2.822, in Toscana 2.653, nel Lazio 2.612. Solo il Molise sotto i 100 casi (ne ha registrati 85). (ANSA).