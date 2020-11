Covid:Australia,Stato Victoria da 16 giorni senza nuovi casi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 15 NOV - In Australia, lo Stato di Victoria registra ad oggi 16 giorni di seguito senza nuovi casi di coronavirus nè decessi, un dato che giunge proprio mentre il premier Daniel Andrews lascia intendere di essere pronto ad allentare alcune delle misure restrittive, in particolare riguardo all'uso obbligatorio delle mascherine. Lo si legge sul Sydney Morning Herald. Andrews sarebbe infatti disposto a consentire che le mascherine vengano indossate soltanto quando in contatto con altre persone. Aggiustamenti alle regole in vigore che non entrerebbero però in vigore prima della fine della prossima settimana. (ANSA).