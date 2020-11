Covid:nel Lazio intesa con pediatri su tamponi e certificati

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 15 NOV - Nel Lazio raggiunto l'accordo con i pediatri di libera scelta per i tamponi rapidi e le certificazioni di fine quarantena. Lo rende noto l'Unità di Crisi regionale COVID-19. "È stata raggiunta l'intesa per l'esecuzione dei test antigenici rapidi o presso i propri studi professionali o, qualora non si disponesse di uno studio idoneo, presso strutture messe a disposizione dalla ASL, dalla Protezione civile o dai comuni. L'attività potrà essere svolta nei giorni festivi, prefestivi, sabato e domenica" spiega l'Unità di Crisi. (ANSA).