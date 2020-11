Liguria, parte il Teleconsulto per cure domiciliari

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - GENOVA, 15 NOV - In Liguria parte il Teleconsulto: "Grazie alla piattaforma informatica messa a punto da Liguria Digitale - ha scritto il governatore Giovanni Toti sulla sua pagina Fb - , i medici di famiglia potranno compilare il diario clinico dei loro pazienti, che sarà consultabile da un team di infettivologi del reparto di Malattie infettive dell'Ospedale San Martino, per effettuare in tempo reale una consulenza" Con questo servizio, che parte dalla ASL3 e verrà esteso in tutta la Liguria, "unito ai 5700 saturimetri che Regione ha acquistato proprio per le cure domiciliari - prosegue Toti -, garantiamo un monitoraggio costante e altamente qualificato delle condizioni di salute dei pazienti e alleggeriamo la pressione sui pronto soccorso liguri, che in questa fase della seconda ondata si è rivelato l'aspetto più delicato". (ANSA).