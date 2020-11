Vedova Litvinenko chiede a Mosca 3,5 milioni di risarcimento

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 15 NOV - La vedova di Alexander Litvinenko ha presentato una denuncia contro la Russia alla Corte europea dei diritti umani, chiedendo 3,5 milioni di euro come risarcimento per l'omicidio dell'ex agente segreto, morto a Londra nel 2006 per avvelenamento da radiazioni. Marina Litvinenko, secondo un'esclusiva del Guardian, chiede inoltre ai giudici di Strasburgo di pronunciarsi sul presunto schema di omicidi e tentati omicidi mirati sulla cui responsabilità sono stati chiamati in causa agenti russi in Europa e in Medio Oriente. Tra gli attacchi elencati ci sono l'avvelenamento del 2018 di Sergei Skripal e sua figlia Yulia a Salisbury. (ANSA).