Abu Mazen compie 85 anni, auguri da Putin e Merkel

(ANSA) - TEL AVIV, 16 NOV - Messaggi di congratulazioni al presidente palestinese, Abu Mazen, che compie 85 anni, sono giunti in questi giorni dal presidente russo Vladimir Putin e dalla cancelliera tedesca, Angela Merkel, secondo quanto riferisce la agenzia ufficiale palestinese Wafa. Putin ha rilevato che Abu Mazen ha mostrato di essere "una figura politica saggia ed esperta, che gode del massimo rispetto nella Regione e fuori". La Russia conta su di lui, ha aggiunto, sia per rafforzare la relazioni bilaterali sia "per raggiungere un accordo comprensivo, per una pace stabile basata sulla soluzione dei Due Stati". Merkel ha elogiato lo sforzo del presidente di edificare "uno stato palestinese democratico, indipendente e prospero". Secondo i media, a causa della sua età avanzata Abu Mazen ha ridotto gli impegni pubblici e i suoi più stretti collaboratori sono sottoposti di frequente a tamponi. Abu Mazen è in carica dal 2005. (ANSA).