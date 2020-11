© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - WASHINGTON, 16 NOV - Joe Biden si congratula per la svolta sul fronte dei vaccini ma mette in guardia gli americani invitandoli a proseguire nell'indossare la mascherina e nel rispetto del distanziamento sociale per tenere il virus sotto controllo. "Mancano ancora mesi", ha scritto su Twitter. (ANSA).