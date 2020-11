Crolla il balcone di una palazzina,operaio travolto e ucciso

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - CAGLIARI, 16 NOV - Stavano eseguendo dei lavori di manutenzione della palazzina di un condominio e mentre utilizzavano il martello pneumatico nel cortile, il balcone al primo piano è crollato e li ha travolti. Il titolare dell'impresa edile è morto sul colpo, ferito il nipote che lavorava accanto a lui. Sulla dinamica dell'incidente, avvenuto in via del Tamburino Sardo, a Pirri, unica Municipalità di Cagliari, stanno indagando i carabinieri della Compagnia del capoluogo e gli specialisti del Nucleo ispettorato del lavoro. I militari dovranno ricostruire nel dettaglio la dinamica. Il crollo del balcone, grande quasi tre metri, è avvenuto improvvisamente e ha colto di sorpresa i due operai. Non è ancora chiaro se stessero utilizzando il martello pneumatico per rimuovere la pavimentazione del cortile, oppure se lavoravano proprio sul balcone che poi li ha travolti. (ANSA).