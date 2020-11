Fedriga, domani Conferenza Regioni su fasce rischio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - TRIESTE, 16 NOV - "La richiesta di un confronto tra Regioni per discutere delle scelte che determinano il passaggio in una o nell'altra fascia di rischio è stata accolta. Domani la Conferenza delle Regioni presieduta da Stefano Bonaccini, che ringrazio per la disponibilità, potrà finalmente confrontarsi sui criteri applicati dal Comitato tecnico scientifico rispetto ai dati forniti a livello regionale. È un atto dovuto per chiarezza nei confronti dei cittadini e delle imprese del Friuli Venezia Giulia". Lo afferma in una nota il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga. (ANSA).