Germania: incendio in stazione metro Berlino, 4 feriti

(ANSA) - BERLINO, 16 NOV - In un incendio divampato nella tarda serata di ieri in una stazione della metropolitana di Berlino, sono rimaste ferite quattro persone, una delle quali è in condizioni gravi. La stazione colpita è quella "Onkel Toms Hütte" ('la capanna dell zio Tom'), nel quartiere di Zehlendorf, dove alcuni residenti hanno dovuto lasciare i loro appartamenti a causa del forte sprigionamento di fumo. I pompieri sono intervenuti in forze - 120 i vigili del fuoco sul posto - e hanno dominato le fiamme nella notte, dopo oltre tre ore di lavoro. Secondo la prima ricostruzione dei fatti, il rogo è esploso in un negozio della U-Bahn per poi espandersi. (ANSA).