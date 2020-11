ANSA-IL-PUNTO/COVID: è ancora boom di contagi in Sardegna

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - CAGLIARI, 17 NOV - E' ancora boom di contagi da Covid in Sardegna. Nell'ultimo aggiornamento dell'Unità di crisi regionale si registrano 502 nuovi casi (sui 3.653 tamponi eseguiti) e 12 decessi: 5 donne e 7 uomini di età compresa tra i 64 e i 93 anni. Salgono così a 16.096 i casi complessivamente accertati dall'inizio dell'emergenza, 340 le vittime. Sul fronte ospedaliero sono 512 (+2) i pazienti ricoverati in reparti non intensivi, 64 (+1) in reparti intensivi. Intanto prosegue il piano di riorganizzazione ospedaliera per far fronte a questa seconda ondata di contagi. Sono iniziati i primi trasferimenti dei pazienti dell'ospedale Marino di Cagliari, che diventerà il secondo Covid hospital cittadino, verso il Brotzu e Policlinico di Monserrato. Oggi riunione tecnica con i vari direttori generali per pianificare gli spostamenti nei vari nosocomi. I primi pazienti a lasciare il Marino sono quelli ricoverati in una delle due Ortopedie che andranno al Brotzu. Sul fronte del personale, sono già stati contrattualizzati 232 medici tra gli oltre 700 che hanno risposto al bando dell'Ats. Dopo l'esecuzione dei tamponi per accertare eventuali positività, si è proceduto alle prime 29 assegnazioni di incarichi: 16 medici alla Assl di Carbonia e 13 alla Assl di Cagliari pronti a prendere servizio. Le chiamate proseguiranno sino al reclutamento di 500 dottori. Sul campo anche i medici militari: dopo la prima tappa a Isili, sono arrivati a Sassari. Da oggi è attivo in via Pirandello il "Drive Through" per l'esecuzione dei tamponi molecolari. E' la seconda tappa dell'operazione "Igea", attraverso cui il ministero della Difesa sta battendo l'intero territorio nazionale per incrementare la capacità diagnostica e di screening del Covid-19. Dal 20 novembre i medici militari si sposteranno a Cagliari, alla Fiera, dal 24 al San Francesco di Nuoro e dal 26 nello spazio Smart di Torangius, a Oristano. Infine, l'annuncio dell''assessore della Sanità Mario Nieddu sul vaccino anti Covid: sono tra le 70 e le 80mila le dosi che dovrebbero spettare alla Sardegna tra le 3,4 milioni attese in Italia a gennaio. (ANSA).