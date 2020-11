Covid: Afp, oltre 15 milioni di casi in Europa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - PARIGI, 17 NOV - Sono oltre 15 milioni i casi di coronavirus in Europa, secondo i calcoli dell'agenzia France Presse basati su dati ufficiali. Negli ultimi sette giorni, nell'area sono stati registrati in media 265.000 nuovi contagi, un calo del 9% rispetto alla settimana precedente. I 52 Paesi del Vecchio Continente restano l'area più colpita al mondo, davanti all'America Latina e i Caraibi (12,1 milioni di casi) e l'Asia (11,5 milioni). In totale sono oltre 55 milioni le persone contagiate nel mondo dal Covid-19 dall'inizio della pandemia. (ANSA).