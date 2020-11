Covid: positivo,con falso referto spinge dipendenti a lavoro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 17 NOV - Ha usato un referto manomesso per convincere i suoi dipendenti che era negativo al Covid e farli tornare a lavoro. Per questo un imprenditore 50enne è stato denunciato a Roma dalla polizia. Dopo gli accertamenti è risultato contagiato uno dei lavoratori. La positività al Covid di uno dei due titolari e di un dipendente di un'azienda del quartiere Aurelio/Monteverde aveva gettato nel panico gli altri tre lavoratori i quali, così come il socio del malato, si erano sottoposti subito al previsto tampone. I dipendenti, risultati tutti negativi, hanno chiesto al titolare di conoscere anche l'esito del suo test: lo stesso, dopo qualche reticenza, ha inviato loro, tramite whatsapp, la foto di un referto che lo dichiarava negativo. Così sono tornati al lavoro. I successivi controlli hanno fatto scoprire la falsificazione del referto. (ANSA).