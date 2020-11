Aereo su scuola: Salvemini riprende vita con un corteo video

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - BOLOGNA, 18 NOV - Un piccolo gruppo di studenti dell'Istituto tecnico Salvemini di Casalecchio di Reno (Bologna) si incarica di rappresentare tutti i compagni di oggi e di ieri e si carica sulle spalle l'immagine monumentale che l'artista Virginia Zanetti ha realizzato insieme a loro. La scuola appare vuota, ma non lo è: riprende vita con questo inaugurale corteo, con una grande fotografia che racconta di resistenza e di rinascita. È con questo video che si aprono le commemorazioni per il 30/o anniversario della strage che colpì l'Istituto tecnico di Casalecchio: era il 6 dicembre del 1990 quando un aereo militare in avaria, dopo che il pilota si lanciò con il seggiolino eiettabile, si schiantò sulla scuola causando la morte di 12 ragazzi, della 2A, e 88 feriti. Al termine dei processi la strage venne attribuita a un tragico incidente. Il programma delle commemorazioni, presentato oggi dalla presidente dell'assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna, Emma Petitti, dal sindaco di Casalecchio, Massimo Bosso, dal presidente dell'associazione dei familiari delle vittime, Roberto Alutto, e dal preside del Salvemini, Carlo Braga, prevede una serie di iniziative, tutte online a causa della pandemia, che cominceranno il 25 novembre, organizzate insieme ai Comuni delle vittime: ognuno ha scelto un'arte diversa per ricordarle. (ANSA).