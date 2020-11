Arresti ex Aspi: Castellucci non risponde al gip

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - GENOVA, 18 NOV - L'ex amministratore delegato di Aspi e Atlantia Giovanni Castellucci si è avvalso della facoltà di non rispondere nell'interrogatorio di garanzia davanti al gip nell'inchiesta sulle barriere fono assorbenti pericolose. "Il mio assistito risponderà al pm quando potrà vedere le carte dell'inchiesta", ha detto l'avvocato Carlo Longari. Il legale ha annunciato che ha presentato già ricorso al riesame. "Ritengo comunque censurabili - ha concluso l'avvocato Longari - le esigenze cautelari indicate nella misura stessa e per tale ragione ho proposto istanza al Riesame". Questa mattina era stato interrogato l'ex manager Michele Donferri Mitelli che ha respinto le accuse rispondendo alle domande del giudice in quasi tre ore di interrogatorio. (ANSA).