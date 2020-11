Covid: capo Pam non andrà a Oslo per ritirare Nobel Pace

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 18 NOV - Il direttore del Programma alimentare mondiale (World Food Programme), David Beasley, non si recherà a Oslo per ricevere il Premio Nobel per la Pace a causa della pandemia di coronavirus. Lo ha annunciato la Fondazione che consegna il prestigioso riconoscimento. "Stiamo pensando di tenere una cerimonia virtuale per consegnare medaglia e diploma", ha fatto sapere ricordando che il tradizionale banchetto era già stato ufficialmente rinviato a luglio per via del Covid. (ANSA).