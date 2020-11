© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - BERLINO, 18 NOV - La polizia di Berlino sta usando gli idranti per disperdere la manifestazione in corso nella capitale tedesca contro le misure anti-Covid. Migliaia di persone sono radunate davanti nella zona della porta di Brandeburgo e nelle vicinanze del Bundestag, dove in queste ore si sta discutendo la legge sulla protezione della salute, che dovrebbe dare un fondamento giuridico più solido a molte delle regole già disposte durante il lockdown. (ANSA).