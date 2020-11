Pfizer: efficacia del nostro vaccino al 95%. E il titolo sale del 5% in Borsa

La Pfizer ha annunciato che i test finali sul suo vaccino anti-cornavirus danno un’efficacia al 95%. Lo riporta la Nbc.

La settimana scorsa il gigante farmaceutico e l’azienda partner BioNTech avevano pubblicato i risultati dei primi test basati sui primi 94 volontari affetti da Covid-19 e l’efficacia era risultata pari al 90%. I dati di oggi, efficacia al 95%, si basano su altri 170 casi di coronavirus esaminati. Il vaccino è stato testato 43.500 persone in sei Paesi e al momento non sembrano esserci timori per la sicurezza.

Pfizer avanza a Wall Street con i risultati preliminari dei test sul Covid-19 e la richiesta a giorni delle autorizzazioni alle autorità americane. I titoli di Pfizer salgono del 5,07%.