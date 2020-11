© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 18 NOV - Harvey Weinstein sta male ed è "seguito molto attentamente" nel carcere in cui sta scontando una condanna a 23 anni per stupro. Lo ha annunciato un portavoce del produttore che non ha voluto "confermare ne' smentire" che si tratti di coronavirus. Lo riporta l'agenzia PA. Weinstein, 68 anni, è considerato un soggetto a rischio per età, peso e problemi al cuore. E' rinchiuso nel Wende Correctional Facility di New York. (ANSA).