Covid: Napoli; esordio Biden su presepe tra pastori bendati

(ANSA) - NAPOLI, 19 NOV - Esordio sul presepe napoletano per il neo eletto presidente Usa Joe Biden che, come i suoi predecessori, e' stato riprodotto in terracotta con la tradizionale tecnica utilizzata dai maestri artigiani di san Gregorio Armeno. Ad ospitare la statuina quest'anno, realizzata dall'artigiano Genny Di Virgilio, non la tradizionale nativita' ma un presepe dove tutti i personaggi, ad esclusione della Sacra famiglia, portano la mascherina anticovid. '' Il presepe, in passato come nel presente, rappresenta sempre e' comunque scene di vita di ogni giorno ed e' naturale che anche noi, nel realizzarlo, ci ispiriamo a quello che ci accade intorno. La pandemia, il coronavirus, che tra l'altro ci costringe anche a stare chiusi nei nostri laboratori senza avere contatti con il pubblico, non poteva non essere rappresentato come non poteva mancare quest'anno il nuovo presidente americano. Per quanto mi riguarda una delle poche notizie buone del 2020 ".I vicoli del centro storico sono infatti deserti e qui forse piu' di altrove in citta' si sente il peso dell'isolamento imposto dalla zona rossa. " Mi auguro che per dicembre di aprire e di poterlo esporre al pubblico con accanto la sua vice Kamala Harris che - anticipa all'Ansa Genny Di Virgilio - e' gia in lavorazione" (ANSA).