Fontana, oggi totale ricoveri ha segno negativo

(ANSA) - MILANO, 19 NOV - "Oggi, per la prima volta dall'inizio della nuova ondata, il totale dei ricoveri in Lombardia ha segno negativo ( -32 )". Lo rende noto il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana su Facebook. "Un nuovo piccolo segnale di miglioramento. Potrebbe essere un dato isolato o l'inizio della discesa", ha detto. "I numeri non sono alti come l'ondata che abbiamo affrontato a marzo ma i nostri ospedali si stanno occupando con enorme impegno di 8.291 persone ricoverate e 915 pazienti in terapia intensiva" scrive Fontana nel post. "Consolidare il segno 'meno' su questi due numeri - prosegue - è la nostra assoluta priorità: cautela, distanziamento e mascherine". (ANSA).