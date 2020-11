New York divisa su scuole, private per i ricchi sono aperte

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - NEW YORK, 19 NOV - New York chiude le scuole pubbliche. Ma molte di quelle private restano aperte, confermando le disparità della città con i ricchi newyorkesi meno afflitti dalla pandemia rispetto al resto della popolazione. Le scuole private dell'elite della Grande Mela hanno una retta annuale di 55.000 dollari o più e quindi hanno maggiori disponibilità economiche per attuare misure di contenimento del Covid-19, fra le quali l'affitto di locali per le classi e sistemi di controllo più stringenti. Un destino diverso quindi da quello del distretto scolastico pubblico della città, che è il più grande degli Stati Uniti con circa un milione di bambini. (ANSA).