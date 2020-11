Operaio muore schiacciato da macchinario

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - GENOVA, 19 NOV - Un operaio di 54 anni è morto a seguito delle ferite riportante in un incidente sul lavoro avvenuto la scorsa notte nei pressi del casello autostradale di Masone. Il fatto è avvenuto sulla viabilità urbana vicino ad una rotatoria. L'uomo è stato colpito dal braccio meccanico di un camion in manovra. L'uomo è stato soccorso da personale del 118 e dai vigili del fuoco e trasportato in codice rosso, quello di massima gravità, all'ospedale genovese Villa Scassi. L'operaio è morto poco dopo a causa di un politrauma da schiacciamento. Sull'incidente stanno indagando i carabinieri. "Un'altra morte sul lavoro, che si aggiunge alle tante avvenute in questo 2020 di lutto e di paura per il Covid. La Cisl ligure e genovese esprimono profondo cordoglio e vicinanza alla famiglia dell'operaio. La nuova emergenza Covid si è aggiunta alle vecchie emergenze. Gli incidenti sul lavoro sono una piaga che non si può tollerare: il vaccino può essere rappresentato solo dal rispetto delle regole della prevenzione e dalla formazione sulla sicurezza", dicono Luca Maestripieri, segretario generale Cisl Liguria e Marco Granara, segretario generale Cisl Genova (ANSA).