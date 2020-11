Palestinesi condannano decisione Usa sulle etichette

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(v. Usa, i prodotti degli insediamenti... delle 14.39) (ANSAmed) - TEL AVIV, 19 NOV - "Una sfida palese alla legittimità internazionale". Così il portavoce del presidente palestinese Abu Mazen, Nabil Abu Rudeina, ha definito la decisione del dipartimento di Stato Usa sulle nuove etichette 'Made in Israel' per i prodotti degli insediamenti ebraici in Cisgiordania. Abu Rudeina ha anche condannato la visita del segretario di stato Mike Pompeo nell'insediamento di Psagot, in Cisgiordania. "La mossa di oggi degli Usa non legittima gli insediamenti israeliani che - ha aggiunto - prima o poi scompariranno". (ANSAmed).