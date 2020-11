Russia si rifiuta di indagare sull'avvelenamento di Navalny

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - MOSCA, 19 NOV - Il Dipartimento investigativo dei servizi di sicurezza russi (Fsb) si è rifiutato di aprire un'inchiesta penale sul sospetto avvelenamento del rivale numero uno di Vladimir Putin, Alexiei Navalny, come chiesto dagli attivisti del Fondo Anticorruzione del dissidente: lo riporta la testata online Meduza citando lo stesso Fondo Anticorruzione. I legali del Fondo Anticorruzione avevano chiesto all'Fsb di lanciare un'inchiesta penale per "sviluppo e produzione di armi chimiche" in base al fatto che gli esperti dell'Opac hanno confermato la presenza su Navalny della neurotossina Novichok, sviluppata in epoca sovietica. I servizi di sicurezza russi - stando al Fondo - hanno però risposto che a loro parere non ci sono le basi per aprire un'inchiesta. (ANSA).