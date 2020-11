Ascani, presto tutti a scuola, risolvere fragilità intorno

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 20 NOV - "Non c'è niente di più doloroso per me che vedere sospeso l'insegnamento in presenza. Siamo stati di fronte alla necessità, all'obbligo di sospenderla non perchè qualcosa non ha funzionato a scuola ma il sistema che gira intorno alle scuole ha mostrato fragilità. Dobbiamo riportare il prima possibile i ragazzi in presenza risolvendo quelle fragilità. Siamo al lavoro perchè come tutti vogliamo che i nostri bambini e ragazzi possano tornare al più presto a fare scuola in presenza, la didattica integrata può aiutarci ma non sostituire la presenza". Lo ha detto la viceministra dell'Istruzione Anna Ascani (Pd) al convegno di Cittadinanzattiva. (ANSA).