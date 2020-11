Covid, regione Madrid chiuderà confini dal 4 al 13 dicembre

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 20 NOV - Il governo regionale di Madrid chiuderà i confini con le altre regioni della Spagna tra il 4 e il 13 dicembre per arginare la trasmissione del Covid, Gli spostamenti saranno consentiti solo per motivi di emergenza. Lo riporta El Pais citando il vice ministro regionale della Salute Antonio Zapatero secondo il quale "vogliamo che le cose vadano il meglio possibile in vista dell'avvicinarsi del Natale" al quale "vogliamo arrivare nelle migliori condizioni possibili". Per la presidente della Comunità Dìaz Ayuso, si tratta di una "misura chirurgica per collaborare con il resto delle amministrazioni per evitare spostamenti massicci e dare un impulso alla riduzione dei contagi di fronte a una data così importante come il Natale". (ANSA).