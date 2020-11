Maltempo:allerta rossa in Calabria, venti forti al centrosud

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 20 NOV - La perturbazione che in queste ore ha colpito il centrosud continuerà ad interessare nelle prossime ore le regioni centro meridionali, con venti forti e piogge. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione ha emesso una allerta meteo che prevede a partire dalla mattinata di sabato il persistere di venti forti e di burrasca su Sardegna, Emilia- Romagna, Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise e Campania. In Calabria, a partire dal primo pomeriggio di domani, si prevedono venti da forti a burrasca forte e precipitazioni diffuse, che localmente potranno anche essere molto intense e accompagnate da fulmini e grandinate. Sulla base dei fenomeni previsti, il Dipartimento ha dunque valutato per sabato un'allerta rossa su gran parte del versante ionico della Calabria e un'allerta arancione su Basilicata, gran parte della Puglia e della Campania e su parte della Calabria. (ANSA).