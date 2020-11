Maltempo: Toscana, disagi per forte vento

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - FIRENZE, 20 NOV - Alberi e rami caduti, tegole pericolanti, verifiche di stabilità: questo il bilancio in Toscana, finora, degli interventi dei vigili del fuoco impegnati a causa del forte vento che sta battendo la regione. Al momento sono 89 gli interventi che pompieri hanno effettuato nelle province di Firenze, Prato e Pistoia. Il comando di Firenze ha effettuato 45 interventi mentre in coda ne restano 19. A Prato gli interventi già fatti sono stati 18 e quelli in coda 58. Infine, a Pistoia, i pompieri hanno effettuato 26 interventi ed altrettanti ne restano in coda. Disagi ma per fortuna nessun danno a cose e persone per alcuni rami caduti e cavi dell'elettricità danneggiati dalle forti raffiche di vento che a Strettoia di Pietrasanta (VLucca) hanno superato i 70 km/h. I principali interventi hanno riguardato il cedimento di un albero lungo la carreggiata di via Casone, sempre a Pietrasanta. La strada è stata temporaneamente interdetta. Sul posto è intervenuta per gestire il flusso di mezzi la polizia municipale. In località Montiscendi, il vento ha strappato i cavi dell'elettricità. E' in corso l'intervento da parte di Enel. Un ramo di pino è caduto invece in vicolo delle Monache nel centro storico senza nessuna conseguenza per cose e persone. In Alta Versilia in via Gallena sono caduti degli alberi e sono iniziati i lavori per il ripristino della viabilità. Il forte vento ha causato qualche disagio anche nel comune di Camaiore (Lucca), soprattutto nelle zone collinari a Montemagno e a Metato per alberi caduti che ostruivano la viabilità. Inoltre la squadra cartellonistica stradale ha riparato un cartello danneggiato. (ANSA).