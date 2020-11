Zaki: domani nuova udienza su rinnovo carcerazione

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - IL CAIRO, 20 NOV - Si tiene domani, davanti a una Corte d'assise del Cairo, la preannunciata udienza in cui verrà deciso se prolungare ulteriormente o meno la custodia cautelare in carcere per Patrick Zaki, lo studente egiziano dell'università di Bologna in prigione da oltre dieci mesi con l'accusa di propaganda sovversiva su Facebook. Lo ha confermato all'ANSA una sua legale, Hoda Nasrallah, precisando che l'udienza si terrà di nuovo all'Istituto per sottufficiali di polizia di Tora, la zona del Cairo dove si trova il complesso carcerario in cui il giovane è detenuto dal 5 marzo, quasi un mese dopo il suo arresto. In questa fase delle indagini della Procura sul caso di Patrick, qualora ci fosse un rinnovo si tratterebbe di altri 45 giorni di reclusione. (ANSA).