Anpi, consigliere di Municipio mostra croce celtica a Milano

(ANSA) - MILANO, 21 NOV - L'Anpi Provinciale di Milano ha denunciato oggi una "grave provocazione avvenuta in Municipio 9 durante una riunione della commissione scolastica di mercoledì scorso, alla quale ha partecipato l'assessore Paolo Limonta. Il consigliere di Fratelli d'Italia Enrico Turato - scrive in una nota il presidente dell'Anpi provinciale di Milano, Roberto Cenati - si è presentato in video collegamento con uno sfondo in cui appariva una croce celtica". "L'episodio - scrive Cenati - è gravissimo perché oltre ad essersi svolto nel corso di una riunione istituzionale, anche se virtuale, del Municipio 9, ha rappresentato un vergognoso oltraggio alle istituzioni e a Milano Città Medaglia d'Oro della Resistenza". "Chiediamo che nei confronti del consigliere di Fratelli d'Italia che ha dimostrato una totale assenza di rispetto delle istituzioni e dei principi sanciti dalla Costituzione repubblicana - conclude l'Anpi - vengano presi severi provvedimenti". L'episodio era già stato denunciato sulla propria pagina Facebook dallo stesso assessore comunale: "Credo - aveva scritto Limonta il 19 novembre scorso - che l'abbia fatto come provocazione nei miei confronti". (ANSA).