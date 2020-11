Maltempo:vento alimenta rogo in Gallura e Olbia chiude parco

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - OLBIA, 21 NOV - Il forte vento di maestrale che soffia incessantemente in Gallura da oltre 24 ore ha trasformato nella notte alcune fiamme partite da sterpaglie in un pericoloso rogo a Porto Quadro, località in territorio comunale di Santa Teresa. L'incendio si è esteso a una zona in cui si trovano alcune ville, e solo l'intervento delle squadre dei vigili del fuoco di Arzachena e di Tempio ha contenuto i danni alle strutture e ha permesso che non si propagasse ulteriormente. Sul posto anche il corpo forestale e la protezione civile. Sempre a causa del vento, per garantire l'incolumità dei cittadini, il Comune di Olbia ha deciso la chiusura del parco urbano "Fausto Noce". L'amministrazione fa sapere che sarà riaperto non appena le condizioni metereologiche lo permetteranno. (ANSA).