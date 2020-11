1% positivi a screening massa Alto Adige

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - BOLZANO, 22 NOV - Scende ulteriormente a 1,0% la percentuale dei positivi allo screening di massa in corso da venerdì in Alto Adige. Ieri sera era la percentuale era 1,3. Alle ore 10 di domenica si sono già sottoposti al tampone rapido 269.901 cittadini, dei quali 2.626 sono risultati contagiati. I tamponi a tappeto, che vengono effettuate in 116 Comuni, dove sono state allestite 600 linee di test, proseguono tutta la giornata fino alle ore 18. L'obbiettivo indicato dai responsabili del progetto è di 350.000 test, ovvero il 70% della popolazione altoatesina. (ANSA).