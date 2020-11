Miozzo (Cts): "Multe per evitare gli assembramenti da shopping di Natale". E sugli spostamenti tra regioni; "Valuteremo i dati delle prossime due settimane""

Controlli e sanzioni «rigorose», altrimenti «salta tutto». E’ l’invito che arriva dal coordinatore del Comitato tecnico scientifico Agostino Miozzo per regolare la riapertura dei negozi in vista di Natale. «Per evitare l’assembramento da shopping - dice all’ANSA- ci vorrà un monitoraggio rigoroso e sanzioni rigorose. Se non sarà così salta tutto e a gennaio siamo con la terza ondata».



«Dobbiamo valutare l’andamento della curva epidemica nelle prossime due settimane. Solo in base a quella si potrà decidere»: così risponde a chi gli chiede se saranno consentiti gli spostamenti tra regioni nel periodo natalizio.

«Sappiamo che lo spostamento interregionale è stato una causa di importante diffusione del virus - aggiunge Miozzo - però è anche vero che in questa situazione ci sono esigenze di carattere sociale importanti. Saranno dunque fondamentali i dati ma, anche, i controlli e la possibilità di fare autonomamente dei tamponi rapidi».

E’ evidente però che, conclude il coordinatore del Cts, «se si potranno autorizzare gli spostamenti, ovviamente non potrà mancare il rispetto rigoroso delle regole».