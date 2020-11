Trump: voto può essere ancora ribaltato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - NEW YORK, 21 NOV - "Perché Joe Biden sta formando rapidamente" la sua amministrazione "quando i miei investigatori hanno trovato centinaia di migliaia di voti illegali sufficienti a capovolgere" il risultato "in almeno quattro stati, e quindi ad avere abbastanza voti per vincere le elezioni?" Lo twitta il presidente americano in carica Donald Trump, augurandosi che i "legislatori e i tribunali abbiano il coraggio di fare quello che va fatto per mantenere l'integrità delle nostre elezioni e dell'America. Il mondo sta guardando".