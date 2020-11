Covid: Melania Trump organizza festa alla Casa Bianca

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - NEW YORK, 23 NOV - Le autorità sanitarie raccomandano agli americani di non viaggiare e di limitare gli assembramenti al chiuso per le celebrazioni per le festività. Raccomandazioni che non sembrano valere per la Casa Bianca: è in programma per il prossimo 30 novembre una festa a 1600 Pennsylvania organizzata dalla First Lady Melania. Il numero degli invitati, secondo indiscrezioni, sarà inferiore a quello degli anni scorsi e la mascherina sarà obbligatoria. Requisiti che non spazzano via le polemiche su un'amministrazione che si muove controcorrente e si mostra incurante delle regole. L'ultima festa organizzata alla Casa Bianca nella notte elettorale si è tradotta in molti nuovi casi di Covid-19 nell'entourage e non di Donald Trump. Le disposizione vigenti a Washington limitano a 50 persone gli assembramenti e non è chiaro se l'amministrazione rispetterà tale limite. (ANSA).