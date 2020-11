Vigili fanno sesso nell'automobile di servizio durante il turno, ma dimenticano la radio accesa. Aperta un'inchiesta

Una notte di passione tra due colleghi, nell'ora di lavoro, con l'auto di servizio, con la divisa e... con la radio accesa. Il tutto durante un turno di notte. Una distrazione ma soprattutto una mancanza di professionalità che potrebbe costare guai seri ad una coppia di vigili urbani di Roma. Intanto sono finiti al centro di un'inchiesta. Lui 50enne e lei di dieci anni più giovane sono in forza al XV gruppo (zona Cassia), erano stati assegnati al pattugliamento del campo rom in via di Tor di Quinto. Arrivati sul posto, i due si sono lasciati andare a una notte di passione, lasciando la radio accesa. Tra i colleghi che hanno ascoltato c'era anche il comandante generale della polizia municipale della Capitale Stefano Napoli.

