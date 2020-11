Covid: consigliere Pavia, per pochi vecchi roviniamo giovani

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - MILANO, 24 NOV - "Ormai questo piagnisteo sulle vittime penso che abbia stufato tanti italiani, per salvare poche migliaia di vecchietti stiamo rovinando la vita, nel lungo termine, a un sacco di giovani". E' una delle frasi-choc pubblicate su Fb da un consigliere di maggioranza di Pavia, Niccolò Fraschini (Pavia Prima), che hanno suscitato indignazione e polemiche.Lo riporta la Provincia pavese. Le frasi, apparse su Facebook, chiudevano con un "è ora di riaprire, W Darwin!" . Lui si è difeso parlando di "strumentalizzazione" e dI "frasi estrapolate dal contesto" dichiarando "vicinanza agli anziani". Nel marzo scorso era salito agli onori delle cronache per aver stigmatizzato i napoletani che "che hanno l'immondizia nelle strade e ci schifano", i francesi, "che non hanno il bidet" e i romeni "che hanno i bambini che vivono nelle fogne nella capitale". (ANSA).