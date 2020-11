Covid:sorpresi in circolo Bari a giocare a carte,19 sanzioni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - BARI, 24 NOV - La Polizia ha sanzionato 19 persone per violazione delle norme anti-Covid, perché sorprese a giocare a carte in un circolo ricreativo nel quartiere Poggiofranco di Bari. Le verifiche hanno consentito di accertare che dieci delle 19 persone identificate sono pregiudicati. Per tutti è scattata la sanzione per aver violato le regole su assembramenti e uso delle mascherine. All'interno del circolo, inoltre, erano presenti 3 video slot, detenute senza autorizzazione, che sono state sequestrate. (ANSA).