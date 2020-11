Furgone precipita da soprelevata in parcheggio, grave donna

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - COMO, 24 NOV - Stava parcheggiando l'auto per entrare al supermercato quando è stata investita da un furgone per il trasporto dei medicinali precipitato dalla strada soprastante. Sono gravi le condizioni di una donna di 45 anni coinvolta questa mattina un incidente stradale ad Albavilla (Como), lungo la provinciale Como-Lecco, trasportata con l'elisoccorso all'ospedale di circolo di Varese. Il conducente è stato ricoverato in codice giallo all'ospedale Sant'Anna di Como. (ANSA).