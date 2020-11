Violenza donne:Alleanza 3.0 in campo con "Esci dal silenzio"

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - TRIESTE, 24 NOV - "La violenza è il problema. non tu. Scrivici. Esci dal silenzio" è il titolo dell'iniziativa promossa dall'associazione Centro Donna e Giustizia, in collaborazione con Coop Alleanza 3.0, e che si presenta a partire da oggi nello spazio antistante l'ipercoop Il Castello di Ferrara in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne" che sarà celebrata domani, con grandi espositori con tutti i contatti informativi e i recapiti del Centro Donna e Giustizia e indicazioni in più lingue e di facile lettura. Sono inoltre predisposti per poter ricevere segnalazioni da parte di donne in difficoltà o liberi cittadini che segnalino situazioni di pericolo. Il desk che compone la struttura infatti è pensato come un'urna in cui poter infilare lettere o biglietti da parte dei passanti in galleria o nel centro commerciale. L'iniziativa è patrocinata dal Comune di Ferrara, con l'adesione di Legacoop Estense e del centro commerciale Il Castello. Ma l'impegno di di Coop Alleanza 3.0 al fianco delle donne vittime di violenza si concretizza anche attraverso altre iniziative. . Anche quest'anno, infatti, Coop Alleanza 3.0 partecipa con la campagna solidale "Noi ci spendiamo, e tu?": per tutto il mese di novembre soci e clienti possono sostenere con l'1% degli acquisti di prodotti Coop, in particolare della linea Solidal, il lavoro dei centri antiviolenza e delle associazioni che si occupano di donne vittime di abusi. A Ferrara ne beneficerà l'associazione Centro Donna Giustizia. I centri antiviolenza e le associazioni che si occupano di donne vittime di abusi potranno essere sostenuti anche acquistando le Confetture Frutti di Pace: dal 24 al 30 novembre per ogni vasetto, Coop donerà 50 centesimi a queste realtà presenti sul territorio. (ANSA).