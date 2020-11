Brexit: von der Leyen, ancora non so se troveremo intesa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - BRUXELLES, 25 NOV - "Sono giornate decisive per il negoziato col Regno Unito" sulle relazioni future, "ma ad oggi non posso dire se alla fine arriveremo ad un accordo. Si sono fatti progressi, abbiamo delineato un possibile testo definitivo". Ma "ci sono tre questioni: level playing field, governance, pesca" che potrebbero creare difficoltà. Così la presidente della Commissione -Ue, Ursula von der Leyen, al Parlamento europeo. "Faremo tutto il possibile per trovare un accordo. Siamo disposti ad essere creativi ma non a mettere a rischio il mercato unico". (ANSA).