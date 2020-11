Calabria, slitta nomina commissario

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 25 NOV - Nuova fumata nera per la nomina del commissario alla Sanità in Calabria. Dopo una lunga discussione nel Governo, il Cdm si è concluso senza alcuna designazione. Sembrano sfumare i due nomi che ieri sera si sono contesi il ruolo: per una serie di veti incrociati non sembrano passare il vaglio dell'Esecutivo né il profilo di Narciso Mostarda, medico che dirige la Asl Roma 6, né quello di Luigi Varratta, già prefetto a Reggio Calabria. La nomina a questo punto slitta a un nuovo Cdm: si starebbero già sondando profili alternativi.