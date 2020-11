Covid: Fontana, più vicini ad allentamento misure

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - MILANO, 25 NOV - "Anche oggi buone notizie: il trend positivo si rafforza". Così il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha commentato su Facebook i dati odierni del Covid in regione. "In Lombardia ben 15.749 guariti con 246 persone dimesse dai reparti sub-intensivi. Il rapporto dei positivi su oltre 42.000 tamponi è del 12%. Risultato di sacrifici e responsabilità che ci avvicina ad un allentamento delle misure. Teniamo alta la guardia. Sempre!", ha aggiunto Fontana in un post. (ANSA).