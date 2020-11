Covid: morto disabile, da sorelle battaglia per assisterlo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - NUORO, 25 NOV - E' morto stamattina nel reparto di Terapia intensiva dell'ospedale San Francesco di Nuoro Franco Nioi, il disabile di 55 anni diventato un caso nazionale dopo la denuncia delle due sorelle, impossibilitate - per le regole anti Covid - ad occuparsi di lui. "Senza di noi si lascerà morire", avevano detto ieri Maria e Luisella lanciando un appello per poter curare e confortare Franco almeno poche ore al giorno. L'uomo era ricoverato da giovedì scorso: ieri sera le sue condizioni si sono aggravate, sino al trasferimento in Terapia intensiva. (ANSA).