Covid: via in Fvg a test di massa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - TRIESTE, 25 NOV - "Siamo pronti, il personale medico e paramedico lo è ancora di più, tra un po' cominceremo questo screening che per oggi prevede l'effettuazione di un massimo di 50 tamponi, che verranno eseguiti all'aperto, presso la sede municipale, posta nella frazione di Mediis, una delle otto frazioni che compongono il nostro comune, all'interno di due gazebo allestiti presso la sede municipale, in modalità drive in, con la possibilità di farlo anche a piedi". Lo ha detto all'Ansa il sindaco di Socchieve (Udine), Coriglio Zanier, località con poco meno di 900 abitanti, il primo dei sei comuni i cui residenti verranno sottoposti, su base volontaria, a test di massa. "Oggi è un test - ha sottolineato Zanier - per verificare come procede, per poi continuare nei prossimi due giorni. Abbiamo provveduto a distribuire porta a porta a tutti gli abitanti delle frazioni tutte le informazioni necessarie per comprendere di cosa si tratta e come avverrà l'effettuazione dei tamponi che, voglio sottolineare, è assolutamente su base volontaria". Sul numero dei partecipanti Zanier non si sbilancia: "non so, anche se ho sentore che la partecipazione sarà massiccia da parte dei miei concittadini". Sabato e domenica toccherà ai residenti di Sutrio (Udine); lunedi e martedì di Paularo (Udine). (ANSA).