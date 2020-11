Meghan rivela, ho avuto un aborto spontaneo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - LONDRA, 25 NOV - Meghan Markle, moglie del principe Harry e duchessa di Sussex, ha rivelato di aver perso un secondo figlio dopo la nascita del primogenito Archie nel maggio del 2019. L'ex attrice americana - che da diversi mesi vive con Harry e Archie a Los Angeles, dopo la decisione clamorosa dei Sussex di rinunciare allo status di membri senior della famiglia reale britannica in favore di una maggiore autonomia - lo ha raccontato in un articolo scritto per il New York Times e dedicato al senso della perdita nella vita umana. (ANSA).