Ok Macron a viaggi Natale, vendite biglietti a + 400%

(ANSA) - PARIGI, 25 NOV - Emmanuel Macron non aveva ancora concluso il suo discorso di 25 minuti per annunciare la fine del lockdown, che i francesi si sono lanciati ieri sera sui siti di prenotazione dei treni per accaparrarsi tutti i posti necessari a trascorrere le feste fuori città con la famiglia. Secondo fonti delle ferrovie SNCF, nel solo minuto successivo all'annuncio che si potrà tornare a viaggiare da una regione all'altra, le vendite di biglietti hanno toccato un aumento del 400%. "Potremo di nuovo spostarci, senza autocertificazione, anche da regione a regione - queste le parole del presidente che hanno dato il via alla corsa al biglietto alle 20:07 - e trascorrere il Natale in famiglia". Dopo un minuto, le vendite erano alle stelle. SNCF, in previsione di quanto puntualmente si è verificato, aveva rafforzato le squadre di turno ieri sera sulle piattaforme di prenotazione ed oggi sono stati previsti turni straordinari per gli addetti agli sportelli delle grandi stazioni. In forte aumento anche le prenotazioni di auto a noleggio mentre le compagnie aeree restano in attesa di miglioramento anche sul fronte delle prenotazioni per viaggi più lunghi. Per questo puntano molto sui test antigenici, considerati il modo migliore per aiutare la ripresa del traffico aereo, duramente colpito dalla pandemia. (ANSA).