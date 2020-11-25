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Trump si appella a fan per ribaltare esito voto

25 novembre 2020, 21:17

Trump si appella a fan per ribaltare esito voto
(ANSA) - WASHINGTON, 25 NOV - Donald Trump ha lanciato un appello ai suoi sostenitori a "ribaltare" i risultati delle presidenziali. (ANSA).

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